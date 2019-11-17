СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек из аквапарка «Мореон» в Москве

СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек из аквапарка «Мореон» в Москве

Около 2 тыс. человек эвакуировали из московского аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва в аквапарке по адресу: улица Голубинская, дом 16 (ЮЗАО)», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Уточняется, что на место прибыли пожарные и спасатели.

Изданию «360» в самом аквапарке сообщили, что людей из здания начали выводить по приказу начальства, а затем сработали сирены.

В пресс-службе МВД РБК сообщили, что информация об эвакуации аквапарка в ведомство не поступала.

На сайте «Мореона» сказано, что он является самым крупным аквапарком, работающим на протяжении всех сезонов, на территории Восточной Европы.