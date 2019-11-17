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СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек из аквапарка «Мореон» в Москве

Около 2 тыс. человек эвакуировали из московского аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва в аквапарке по адресу: улица Голубинская, дом 16 (ЮЗАО)», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Уточняется, что на место прибыли пожарные и спасатели.

Изданию «360» в самом аквапарке сообщили, что людей из здания начали выводить по приказу начальства, а затем сработали сирены.

В пресс-службе МВД РБК сообщили, что информация об эвакуации аквапарка в ведомство не поступала.

На сайте «Мореона» сказано, что он является самым крупным аквапарком, работающим на протяжении всех сезонов, на территории Восточной Европы.

Ранее, 10 ноября, сотрудники правоохранительных органов проверили два торговых центра в Москве после анонимных сообщений о минировании. Информация оказалась ложной. По данным источника ТАСС в экстренных службах города, речь шла о торговых центрах «Европейский» и «Европолис».

Теги: эвакуация, аквапарк, Москва, новости РБК
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