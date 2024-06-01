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Спасатели эвакуировали 171 пассажира на Сокольнической линии метро

Из московского метро в связи с ЧП на станции «Спортивная» эвакуировали 171 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Среди эвакуированных пассажиров — 12 детей, отметил собеседник агентства.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение на «красной» ветке восстановили.

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Фото:DtOperativno / Telegram

31 мая на Сокольнической линии московского метро было прервано движение поездов. Причиной остановки стала техническая неисправность, сообщили в департамент транспорта. Неполадки оперативно ликвидировали, добавили в ведомстве.

В перегоне между станциями «Воробьевы горы» и «Спортивная» произошло задымление в поезде. В результате ЧП никто не пострадал, пассажиры самостоятельно вышли на платформу станции из туннеля.

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Теги
Москва Сокольническая линия Метро ЧП
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