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Общество ,  
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Трамп признал возможность инопланетных форм жизни

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Mark Peterson / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп поразмышлял об инопланетных формах жизни и признал, что они могут существовать, однако уточнил, что сам в это не верит. Об этом он заявил в подкасте ютубера Логана Пола Impaulsive.

В подкасте Трамп обсудил возможность жизни за пределами Земли и то, могут ли неопознанные аномальные явления на самом деле быть признаками инопланетной жизни. Среди других тем программы были отношения Трампа и Илона Маска и дебаты с Джо Байденом.

Обсуждение инопланетной формы жизни было связано с темой слушаний в конгрессе в июле 2023 года, когда бывший американский разведчик заявил, что у властей есть не только обломки инопланетных космических кораблей, но и останки пришельцев.

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Трамп сказал, что, будучи президентом, он потратил много времени на изучение этого вопроса и что он не верит в то, что правительственные агентства скрывают информацию от общественности.

«Верю ли я? Нет, я, наверное, не могу сказать, что это не так. <...> Но многие очень хорошие, солидные люди верят, что это правда», — сказал бывший президент США.

В 2019 году Трамп усомнился в существовании неопознанных летающих объектов (НЛО), вопреки заявлениям американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности. Трамп тогда уверенно заявил, что «наши великие пилоты об этом знали бы».

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Теги
Дональд Трамп инопланетяне Вселенная интервью

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