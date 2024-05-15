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Технологии и медиа ,  
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Маск привел данные спутников Starlink в ответ на вопрос об инопланетянах

Илон Маск
Илон Маск (Фото: David Swanson / Reuters)

Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что у него нет доказательств существования инопланетян, а его спутники Starlink ни разу не сталкивались с НЛО. На эту тему он рассуждал во время дискуссии «Как спасти человечество и другие важные темы» на Глобальной конференции Института Милкена.

По словам Маска, на низкой околоземной орбите расположены тысячи космических аппаратов SpaceX, и ни один из них не фиксировал никаких доказательств ни внеземной жизни, ни НЛО.

«Я не видел никаких свидетельств присутствия инопланетян. У SpaceX есть около 6 тыс. спутников Starlink, и нам ни разу не приходилось маневрировать вокруг НЛО. Никогда. И я такой, ладно, я не вижу никаких признаков присутствия инопланетян», — рассказал бизнесмен (цитата по NDTV).

При этом он отметил, что готов рассмотреть идею посещения инопланетянами Земли, если будут веские доказательства. «Если у кого-то есть доказательства существования инопланетян, и вы знаете, это не просто нечеткое пятно, тогда я бы хотел это увидеть, хотел бы услышать об этом», — заявил Маск.

Пентагон в своем докладе отчитывался, что не нашел никаких доказательств существования инопланетян, обнаружения космических кораблей и того, что они когда-либо посещали Землю, писала The New York Times.

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Life
Фото:Shutterstock

На той же конференции глава SpaceX, рассуждая о колонизации Марса, предположил, что на этой планете можно обнаружить следы «давно ушедших инопланетных цивилизаций».

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, комментируя его слова, предложил доверять Маску в этой теме. «Маск — человек авторитетный, ему, наверное, надо верить», — сказал Борисов.

Американский бизнесмен собирается впервые доставить человека на Марс в 2026 году. В случае «везения» компания сделает это за четыре года, говорил он. К 2050 году Макс планирует отправить на Марс 1 млн человек. По его мнению, покорение Марса необходимо для выживания человечества.

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Илон Маск Starlink спутники инопланетяне НЛО
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

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