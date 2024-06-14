В префектуре ЦАО назвали фейком сообщения об обрушении балконов

Фото: pref_cao / Telegram

Префектура Центрального округа опровергла информацию об обрушении балконов домов на проспекте Мира. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Публикация вышла с предуведомлением «Внимание, фейк!».

В ведомстве пояснили, что коммунальные службы проводили «плановые противоаварийные мероприятия на фасадах зданий».

«После окончания <...> территория тротуаров у зданий будет приведена в порядок», — заверили в префектуре, приложив к публикации фотографию.

Столичная прокуратура 11 июня сообщила, что на проспекте Мира обрушилась облицовка балкона одного из домов, в результате пострадала проходившая мимо женщина.

В 2019 году балкон обрушился в доме на Ленинградском проспекте в Москве, тогда пострадали двое детей.

В 2022 году в доме с «башней поэтов» на Таврической улице в Санкт-Петербурге также произошло обрушение части балкона. Пострадавших не было.