В префектуре ЦАО назвали фейком сообщения об обрушении балконов
Префектура Центрального округа опровергла информацию об обрушении балконов домов на проспекте Мира. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
Публикация вышла с предуведомлением «Внимание, фейк!».
В ведомстве пояснили, что коммунальные службы проводили «плановые противоаварийные мероприятия на фасадах зданий».
«После окончания <...> территория тротуаров у зданий будет приведена в порядок», — заверили в префектуре, приложив к публикации фотографию.
Столичная прокуратура 11 июня сообщила, что на проспекте Мира обрушилась облицовка балкона одного из домов, в результате пострадала проходившая мимо женщина.
В 2019 году балкон обрушился в доме на Ленинградском проспекте в Москве, тогда пострадали двое детей.
В 2022 году в доме с «башней поэтов» на Таврической улице в Санкт-Петербурге также произошло обрушение части балкона. Пострадавших не было.