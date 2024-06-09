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Общество ,  
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Обрушение перил балкона в баре в Мексике. Видео

Обрушение перил балкона в баре в Мексике попало на видео

Обрушение перил балкона в баре в Мексике. Видео
Video

В баре Rich в городе Сан-Луис-Потоси в Мексике обрушились стеклянные перила балкона. Те, кто стоял на лестнице, упали с третьего этажа. Погибли по меньшей мере двое, еще 16 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел во время ожидания выступления местного исполнителя Кевина Морено. Позднее стало известно, что у бара не было документов для проведения мероприятия. Прокуратура начала проверку, а заведение закрыли.

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Теги
Мексика обрушение погибшие пострадавшие
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