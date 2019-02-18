В Москве при падении лепнины с балкона пострадали двое детей

В Москве при падении лепнины с балкона пострадали двое детей

Балкон обрушился в доме на Ленинградском проспекте в Москве. В результате пострадали двое детей, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Произошло частичное обрушение балкона, пострадали дети десяти и четырех лет», — сказал он.

По словам собеседника агентства, десятилетняя девочка получила сотрясение мозга, а четырехлетний мальчик — травму ноги. Детей госпитализировали в городскую больницу №9.

По данным «Московского комсомольца», инцидент произошел около 16:00 мск. Когда дети гуляли вместе с матерью, на них упала лепнина. Женщина рассказала изданию, что части балкона посыпались с третьего этажа дома №12. Ограждающая сетка, установленная по периметру здания, не выдержала и прорвалась.