Зеленский встретился с папой римским и премьер-министром Индии

Владимир Зеленский и Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Reuters )

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с папой римским Франциском и премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время визита в Италию. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, на встрече с Франциском они обсудили «формулу мира», сложную ситуацию с энергетикой Украины, предстоящий саммит в Швейцарии, а также «роль Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины». Зеленский поблагодарил Франциска за гуманитарную помощь для украинцев и молитвы за них.

В ходе встречи с премьер-министром Индии лидеры обсудили в том числе расширение торговли через черноморский экспортный коридор, а также возможность обмена новыми технологиями в сельском хозяйстве.

Владимир Зеленский и Нарендра Моди (Фото: Sven Simon / Imago Images / Reuters)

Зеленский поблагодарил Франциска и Моди за намерение участвовать в предстоящей международной конференции.

13 июня на саммите «Большой семерки» в Италии Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение об американских гарантиях безопасности для Украины. Украинский президент призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО, а также дальнобойное оружие, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь России.

12 июня 2024 года Индия пообещала участие в саммите по Украине «на соответствующем уровне». В апреле 2024 года Зеленский призвал Моди приехать на саммит и «сыграть в нем одну из ведущих ролей».

5 мая 2024 года Швейцария пригласила папу римского на мирную конференцию по Украине. Однако Франциск заявил, что поедет на саммит, только если туда пригласят представителей России. В начале июня стало известно, что Ватикан на конференции будет представлять глава правительства Ватикана кардинал Пьетро Паролин.