Джорджа Мелони принимает саммит G7 в Апулии. Фотогалерея

В саммите участвовал украинский президент Владимир Зеленский. Он и Байден на полях мероприятия заключили соглашение о безопасности, его цель, как сказано в документе — «поддержать усилия Украины для победы в нынешней войне и сдержать будущую российскую агрессию». Президент США уточнил, что американские военные не поедут воевать за Украину. В МИД России назвали соглашение «бумажкой». Официальная Москва не раз заявляла, что западные поставки оружия ВСУ только затянут конфликт.