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Военная операция на Украине ,  
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Джорджа Мелони принимает саммит G7 в Апулии. Фотогалерея

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Военная операция на Украине
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Война санкций

В итальянской области Апулия стартовал 50-й саммит G7. Участники встречи достигли политического соглашения о кредите в размере $50 млрд для Украины, обеспеченного прибылью от российских активов. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности
На церемонии открытия саммита 13 июля для фото позируют глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден, премьеры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо, Британии Риши Сунак, Японии Фумио Кисида.
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

На церемонии открытия саммита 13 июля для фото позируют глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден, премьеры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо, Британии Риши Сунак, Японии Фумио Кисида.

Среди тем, которые заявлены для обсуждения&nbsp;&mdash; Украина, Ближний Восток, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, изменение климата, проблемы искусственного интеллекта.&nbsp;Участники встречи достигли политического соглашения о кредите в размере $50 млрд для Украины, обеспеченного прибылью от российских активов. Российские власти назвали попытку изъять активы воровством
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Среди тем, которые заявлены для обсуждения — Украина, Ближний Восток, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, изменение климата, проблемы искусственного интеллекта. Участники встречи достигли политического соглашения о кредите в размере $50 млрд для Украины, обеспеченного прибылью от российских активов. Российские власти назвали попытку изъять активы воровством

Итальянский президент Серджо Матарелла приветствует японского премьера в городе Бриндизи. &nbsp;
Фото: Italian Presidency / Reuters

Итальянский президент Серджо Матарелла приветствует японского премьера в городе Бриндизи.
 

Премьеры Италии и Британии Джорджа Мелони и Риши Сунак.
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Премьеры Италии и Британии Джорджа Мелони и Риши Сунак.

В саммите участвовал украинский президент Владимир Зеленский. Он&nbsp;и Байден на полях мероприятия заключили соглашение о безопасности, его цель, как сказано в документе&nbsp;&mdash; &laquo;поддержать усилия Украины для победы в нынешней войне и сдержать будущую российскую агрессию&raquo;. Президент США уточнил, что американские военные не поедут воевать за Украину. В МИД России назвали соглашение &laquo;бумажкой&raquo;. Официальная Москва не раз заявляла, что западные поставки оружия ВСУ только затянут конфликт.
Фото: Steffen Kugler / Bundesregierung / Getty Images

В саммите участвовал украинский президент Владимир Зеленский. Он и Байден на полях мероприятия заключили соглашение о безопасности, его цель, как сказано в документе — «поддержать усилия Украины для победы в нынешней войне и сдержать будущую российскую агрессию». Президент США уточнил, что американские военные не поедут воевать за Украину. В МИД России назвали соглашение «бумажкой». Официальная Москва не раз заявляла, что западные поставки оружия ВСУ только затянут конфликт.

На саммите присутствовали глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, руководитель Африканского банка развития Акинвуми Адесина, гендиректор инвесткомпании BlackRock Ларри Финк. Они участвуют в инициативе G7 Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций.
Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

На саммите присутствовали глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, руководитель Африканского банка развития Акинвуми Адесина, гендиректор инвесткомпании BlackRock Ларри Финк. Они участвуют в инициативе G7 Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций.

Макрон, Трюдо и Сунак в машине для гольфа в Бриндизи.
Фото: Italian Presidency / Reuters

Макрон, Трюдо и Сунак в машине для гольфа в Бриндизи.

Политики наблюдают за прыжком с парашютом в гольф-клубе.
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Политики наблюдают за прыжком с парашютом в гольф-клубе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.&nbsp; &nbsp;
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 
 

Мелони, Байден, Трюдо, Макрон и Кисида держат баннер в честь открытия саммита.&nbsp; &nbsp;
Фото: Yara Nardi / Reuters

Мелони, Байден, Трюдо, Макрон и Кисида держат баннер в честь открытия саммита. 
 

Глава Минфина США Джанет Йеллен выступает на пресс-конференции перед встречей министров финансов и глав центробанков G7. &nbsp;
Фото: Massimo Pinca / Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен выступает на пресс-конференции перед встречей министров финансов и глав центробанков G7.
 

Риши Сунак общается с Владимиром Зеленским.
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Риши Сунак общается с Владимиром Зеленским.

Эмманюэль Макрон выступает перед журналистами. &nbsp;
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Эмманюэль Макрон выступает перед журналистами.
 

Джоржа Мелони общается с главой Всемирного банка Аджаем Бангой&nbsp;на мероприятии Партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII).
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Джоржа Мелони общается с главой Всемирного банка Аджаем Бангой на мероприятии Партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII).

Владимир Зеленский и Джо Байден подписывают двусторонние соглашения. &nbsp;
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Владимир Зеленский и Джо Байден подписывают двусторонние соглашения.
 

Участники саммита собираются на обед в замке в Бриндизи. &nbsp;
Фото: Italian Presidency / Reuters

Участники саммита собираются на обед в замке в Бриндизи.
 

Олаф Шольц принимает поздравления с днем рождения утром второго дня саммита G7. Канцлеру Германии 14 июня исполняется 66 лет. &nbsp;
Фото: Steffen Kugler / Bundesregierung / Getty Images

Олаф Шольц принимает поздравления с днем рождения утром второго дня саммита G7. Канцлеру Германии 14 июня исполняется 66 лет.
 

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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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