Суд по ущербу от водной блокады Крыма пройдет в закрытом режиме

Вид на Загорское водохранилище в Крыму, 2021 год (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Верховный суд Республики Крым назначил рассмотрение судебного иска к органам власти Украины по водной блокаде полуострова в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

К материалам гражданского дела были приобщены сведения, предоставленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма, в том числе о возникновении сложностей из-за дефицита воды, последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения питьевого водоснабжения потребителей республики.

10 июня на полях ПМЭФ спикер крымского Госсовета Владимир Константинов заявил, что ущерб от «водной и энергетической блокад» Крыма составляет более 14 трлн руб.