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Военная операция на Украине ,  
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Суд по ущербу от водной блокады Крыма пройдет в закрытом режиме

Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на Загорское водохранилище в Крыму,&nbsp;2021 год
Вид на Загорское водохранилище в Крыму, 2021 год (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Верховный суд Республики Крым назначил рассмотрение судебного иска к органам власти Украины по водной блокаде полуострова в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

К материалам гражданского дела были приобщены сведения, предоставленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма, в том числе о возникновении сложностей из-за дефицита воды, последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения питьевого водоснабжения потребителей республики.

В Крыму оценили ущерб от водной и энергетической блокад в 14 трлн руб.
Политика
Владимир Константинов

10 июня на полях ПМЭФ спикер крымского Госсовета Владимир Константинов заявил, что ущерб от «водной и энергетической блокад» Крыма составляет более 14 трлн руб.

Водная блокада Крыма началась в 2014 году после перекрытия со стороны Украины русла Северо-Крымского канала. Вода, поступавшая в регион по каналу, обеспечивала 85% потребностей населения в пресной воде.

В феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, глава Крыма Сергей Аксенов заявил об окончании водной блокады полуострова.

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Теги
Крым Блокада иск в суд заседание

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