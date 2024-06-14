Суд по ущербу от водной блокады Крыма пройдет в закрытом режиме
Верховный суд Республики Крым назначил рассмотрение судебного иска к органам власти Украины по водной блокаде полуострова в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
К материалам гражданского дела были приобщены сведения, предоставленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма, в том числе о возникновении сложностей из-за дефицита воды, последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения питьевого водоснабжения потребителей республики.
10 июня на полях ПМЭФ спикер крымского Госсовета Владимир Константинов заявил, что ущерб от «водной и энергетической блокад» Крыма составляет более 14 трлн руб.
Водная блокада Крыма началась в 2014 году после перекрытия со стороны Украины русла Северо-Крымского канала. Вода, поступавшая в регион по каналу, обеспечивала 85% потребностей населения в пресной воде.
В феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, глава Крыма Сергей Аксенов заявил об окончании водной блокады полуострова.