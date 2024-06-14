Украденную нацистами голову Будды вернули владельцам через 83 года

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Голову Будды, конфискованную нацистами у коллекционеров, вернули владельцам спустя 83 года. Об этом сообщает издание Jüdische Allgemeine.

Артефакт датируется XIV–XVII веками. Его владельцами были берлинские коллекционеры еврейского происхождения по фамилии Плошицки. Гестапо изъяло голову Будды в 1941 году вместе с китайским фарфором и книгами.

Одна из членов семьи Йоханна Плошицки успела эмигрировать от преследований нацистов в США, где сменила фамилию на Шеер. В 1948 году она подала запрос на возвращение конфискованных предметов искусства. Этнологический музей в Гамбурге, выкупивший фарфор и книги, вернул хозяйке коллекционные предметы, но Будду Плошицки-Шеер не вернули: в музее заявили, что артефакта у них нет.

Только в 2017 году в музее провели большую проверку хранилищ и выяснили, что голову Будды в прошлом веке музей тоже выкупил, и подтвердили наличие артефакта.

Однако возврат имущества законным владельцам оказался очень долгим процессом: только в 2024 году наследники Плошицки-Шеер получили голову Будды. Внук владелицы отметил, что многие другие вещи, конфискованные у его бабушки, до сих пор не возвращены семье.

Более 20 лет назад в Германии была создана специальная комиссия по возвращению культурных ценностей, незаконно изъятых нацистами. Но без нового закона о реституции, который давно уже обсуждается в ФРГ, разрешить споры вокруг них будет сложно, оценило ситуацию издание.

В 2020 году наследники австрийской ветви семьи Ротшильдов подали иск против властей Вены, в котором потребовали вернуть им активы на сумму €110 млн. Они утверждали, что их наследство было захвачено нацистами в 1930-х годах, а потом присвоено городом.