ФСБ рассекретило документы о преступлениях нацистов в Смоленской области

Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило и передало в Государственный архив новейшей истории региона документы о преступлениях, которые совершали нацисты во время Великой Отечественной войны. Как сообщает ТАСС, речь идет о разведданных, спецсообщениях СМЕРШ, протоколах допросов, которые касались казней поляков на территории Смоленской области, а также «фальсификации «Катынского дела».

Об обнаружении тел тысяч расстрелянных польских солдат и офицеров (взятых в плен во время занятия Красной армией западных районов Украины и Белоруссии) в районе населенного пункта Катынь под Смоленском впервые заявили немецкие оккупационные власти. В СССР это сообщение было названо фальшивкой. Созданная после освобождения комиссия заявила, что поляков расстреляли оккупанты.

Однако в 2004 году расследование Главной военной прокуратуры России показало, что польских пленных расстреливали на основании приговоров НКВД. Госдума в 2010 году назвала причиной убийств в Катыни прямое указание Иосифа Сталина.

В 2010 году Владимир Путин, занимавший тогда пост премьера, заявил, что массовый расстрел польских офицеров под Катынью мог стать местью Иосифа Сталина за гибель в польском плену советских военнопленных.