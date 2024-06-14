Комитет Думы одобрил право полиции выдворять из России иностранцев

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона о праве органов внутренних дел принимать решение о выдворении иностранцев, следует из заключения комитета.

«Рекомендовать Государственной думе принять данный законопроект в первом чтении», — говорится в заключении комитета.

Проект внесли в конце апреля. Его авторами выступили депутаты от всех фракций. Документ призван упростить процесс депортации и административного выдворения иностранцев и отдать полномочия по их высылке органам внутренних дел.

В настоящее время сотрудники полиции составляют протоколы об административных правонарушениях, за которые административное выдворение назначается судом, а органы внутренних дел осуществляют депортацию иностранных граждан.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что в России необходимо создать специальный орган, который занимался бы вопросами миграции и «своевременно находил решение по каждому аспекту этой проблемы».

Президент призвал работать с властями государств, откуда мигранты приезжают, и заниматься улучшением условий для прибывающих в страну рабочих. Всего в стране живут, по разным подсчетам, более 10 млн трудовых мигрантов, сообщил он.