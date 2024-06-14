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Бизнес ,  
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ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу написания дипломов и рефератов

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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы, сообщает пресс-служба ведомства.

Жалоба на «Яндекс» поступила из-за рекламы Work 5, которая предлагает услуги по написанию рефератов, дипломных и курсовых работ. Рекламировать услуги по написанию работ для государственной научной аттестации или экзаменов незаконно, отметили в ФАС.

«ФАС России признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала ООО «Яндекс» в соответствии с КоАП», — говорится в публикации. Сумма штрафа не разглашается.

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В ноябре 2023 года ФАС завела дело против «Яндекса» за рекламу с недостоверными данными о цене услуги.

Тогда поступила жалоба на рекламу онлайн-подписки «Яндекс Плюс» со скидкой 44%. Заявитель обнаружил, что при попытке оплатить услугу по сниженной цене в покупке было отказано.

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Теги
ФАС реклама Яндекс закон о рекламе

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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