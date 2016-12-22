Госдума запретила рекламу дипломных работ на заказ

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, запрещающий рекламу услуг по подготовке и написанию аттестационных работ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию [таких] работ», — рассказали авторы законопроекта. Предлагается внести поправки в федеральный закон «О рекламе», дополнив перечень товаров и услуг, реклама которых запрещена.
Согласно законопроекту, будет запрещена реклама услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся
В начале августа Рособрнадзор предложил проверять выпускные квалификационные работы (ВКР) студентов-бакалавров на плагиат. По мнению ректора Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ярослава Кузьминова, это будет отражать качество обучения. При этом минимум в трех ведущих российских вузах — МГУ имени М.В.Ломоносова, МГИМО и НИУ ВШЭ — проверка дипломных работ студентов-бакалавров на плагиат введена еще несколько лет назад. Процедура носит обязательный характер. Тех студентов, которые не получили справку с заключением от проверяющего на некорректные заимствования, не допускают до защиты ВКР.