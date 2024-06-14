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Бизнес ,  
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Coca-Cola подала заявки на регистрацию своих брендов в России

Coca-Cola Company подала заявки в Роспатент на бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американский производитель напитков The Coca-Cola Company подал заявки на регистрацию своих торговых знаков Coca-Cola, Fanta и Sprite, следует из электронной базы Роспатента, пишут «Ведомости».

Заявки поданы в апреле и относятся к безалкогольными алкогольным напиткам, газированной воды и другой продукции (32-й и 33-й класс Международной классификации товаров).

Около двух лет назад, в марте 2022-го, Coca-Cola объявила о приостановке всей деятельности на российском рынке, а в июне того же года решила перестать производить и продавать напитки своих брендов в России. В ее портфеле на тот момент были Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и др. Дистрибьютор Coca-Cola HBC сменил название на Multon Partners и сосредоточилась на производстве и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья».

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Coca-Cola — самый узнаваемый и популярный бренд газировки у россиян, следует из исследования Ipsos 2022 года. Эту торговую марку знали 94,3% потребителей безалкогольных газированных напитков в возрасте старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. Fanta входила в пятерку лидеров узнаваемости, ее знали 93% покупателей.

После сворачивания активности и ухода Coca-Cola с российского рынка, в магазинах России стало продаваться больше напитков со вкусом колы, выяснили в NielsenIQ. Спустя два года бренд «Добрый» компании Multon Partners, который стал выпускать свой напиток «Добрый кола» поднялся с 28-го места в 2022 году на четвертую строку в рейтинге наиболее популярных у россиян брендов среди товаров повседневного спроса. По данным аналитиков, «Добрый» занимает теперь первое место в категории сладких газированных напитков. За год его доля в денежном выражении увеличилась с 2,8 до 25,1%.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что Coca-Cola пытается сохранить права на эти бренды в России.

Товарные знаки при их неиспользовании в течение трех лет на территории России могут быть аннулированы, напомнила гендиректор «Онлайн патент» Алина Акиншина. Так как бренды Coca-Cola были выведены с российского рынка в 2022 году, пояснила юрист, их правовую охрану могут досрочно прекратить уже в 2025-м.

Правообладатель поддерживает минимальный уровень заявочной активности в отношении брендов, чтобы не потерять права на основные товарные знаки, объяснила она. Процедура регистрации занимает около года, если процесс пройдут успешно, то трехлетний срок будет отсчитываться с новой даты регистрации.

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Теги
Coca-Cola Роспатент товарный знак

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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