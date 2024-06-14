Ростовский губернатор: в Морозовском районе пропал свет после атаки дронов

В одном из районов Ростовский области после атаки дронов пропал свет

В Морозовском районе Ростовской области пропало электричество после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов», — написал Голубев.

Он добавил, что власти принимают меры для переключения потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.

Около 4 часов утра губернатор сообщил об отражении массовой атаки беспилотников на Ростовскую область. Российские военные уничтожили дроны в районе нескольких населенных пунктов региона, уточнил Голубев. Жертв, по его словам, не было.

Также за прошедшую ночь были сбиты пять дронов в Курской области. В Воронежской области украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе. В итоге были «незначительно повреждены» резервуары с топливом, рассказал губернатор Александр Гусев. Возгорания не произошло, пострадавших нет.