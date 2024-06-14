 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В одном из районов Ростовский области после атаки дронов пропал свет

Ростовский губернатор: в Морозовском районе пропал свет после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Морозовском районе Ростовской области пропало электричество после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов», — написал Голубев.

Он добавил, что власти принимают меры для переключения потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.

В Белгородской области 15 населенных пунктов остались без света
Общество
Фото:Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

Около 4 часов утра губернатор сообщил об отражении массовой атаки беспилотников на Ростовскую область. Российские военные уничтожили дроны в районе нескольких населенных пунктов региона, уточнил Голубев. Жертв, по его словам, не было.

Также за прошедшую ночь были сбиты пять дронов в Курской области. В Воронежской области украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе. В итоге были «незначительно повреждены» резервуары с топливом, рассказал губернатор Александр Гусев. Возгорания не произошло, пострадавших нет.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Ростовская область Василий Голубев дроны беспилотники отключение электричества

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Ростовский губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов
Политика
В Курской области сбили пять украинских беспилотников
Политика
Дроны повредили резервуары на воронежской нефтебазе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Над Ростовской областью ночью сбили 70 дронов⁠ Политика, 07:19
ЦАХАЛ применила средневековый требушет против «Хезболлы». Видео Политика, 07:17
Coca-Cola подала заявки на регистрацию своих брендов в России Бизнес, 07:08
Фаворит в кризисе. Что важно знать о Евро-2024 Спорт, 07:00
В угольные шахты ДНР и ЛНР инвестируют более ₽65 млрд Бизнес, 07:00
Трамп заявил, что был жестким с Путиным из-за «Северного потока» Политика, 06:57
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 06:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты объяснили новый указ Путина о кибербезопасности Политика, 06:07
В одном из районов Ростовский области после атаки дронов пропал свет Политика, 05:57
Парламент Литвы разрешил перенос захоронений советских воинов Политика, 05:32
В США начали расследование из-за «голландского шага» Boeing Общество, 05:19
Компании рассказали о шансах должников по алиментам устроиться на работу Общество, 05:00
В Курской области сбили пять украинских беспилотников Политика, 04:50
В России выросла доля недовольных заменой ушедших брендов Бизнес, 04:34