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Политика ,  
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Парламент Литвы разрешил перенос захоронений советских воинов

Парламент Литвы одобрил закон о переносе захоронений советских воинов

Сейм (парламент) Литвы одобрил поправки к законам, которые позволят переносить захоронения советских воинов, сообщает местный портал Etaplius.

«За» проголосовали 89 членов парламента, пять человек воздержались, «против» не проголосовал никто.

Согласно принятым поправкам, захоронения советских воинов могут быть перенесены, если они будут признаны «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Данные поправки подготовлены в ответ на обращение Шяуляйского городского самоуправления. В ходе опроса, организованного муниципалитетом, жители города Шяуляй высказались за то, чтобы останки солдат Великой Отечественной войны, захороненные у входа в собор апостолов Петра и Павла, были перенесены на настоящее кладбище. На это власти им ответили, что для начала работ необходимо внести изменения в закон.

Теперь межведомственная комиссия при Центре исследования геноцида и сопротивления литовского населения будет решать, являются ли захоронения символами пропаганды тоталитарного или авторитарного режима.

В Хельсинки облили краской памятник советским военным
Политика
Фото:Alla Stepanova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Летом 2022 года Эстония решила перенести 22 могилы советских солдат. В первую очередь перезахоронению должны были подвергнуться могилы, которые расположены «в неподходящих для этого местах» — парках, зеленых зонах, городских скверах и густонаселенных районах. Директор Эстонского военного музея Хеллар Лилл назвал нецелесообразным размещение захоронений человеческих останков в тех же местах, где перемещаются люди.

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Теги
Литва законопроект захоронения советских воинов

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