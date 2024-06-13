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На северо-востоке Москвы закрыли два участка дороги из-за ливня

Дептранс: на северо-востоке Москвы закрыли два участка дороги из-за дождя
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Движение для транспорта на участке проспекта Мира и на Малахитовой улице в Москве закрыли из-за сильного ливня. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в телеграм-канале.

По данным сервиса «Яндекс Карты», на северо-востоке города около станции метро «ВДНХ» пробки на проспекте Мира в сторону области составляют 6 баллов.

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Москвичам пообещали ночное продолжение «мегаливня»
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Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Днем 13 июня в Москве прошел сильный дождь. Местами выпало до 26 мм осадков, что примерно составляет треть от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Еще почти 40% от положенной нормы июня может выпасть в столице в ночь на 14 июня. В период с 21:00 до 3:00 ночи в столице пройдет «мегаливень» с интенсивностью 30 мм.

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Теги
Москва Дождь дорога

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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