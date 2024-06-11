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Общество ,  
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В Дагестане 6-летнюю девочку унесло при сходе селя

В Дагестане 6-летнюю девочку унесло при сходе селя
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Шестилетняя девочка погибла в дагестанском селе Кижани из-за сошедшего после ливня селя, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

«В трех населенных пунктах Ботлихского района прошел кратковременный ливневый дождь. В населенном пункте Кижани селевым потоком унесло шестилетнюю девочку», — цитирует агентство публикацию. Спасатели нашли тело ребенка в 6 км от населенного пункта. Из-за схода селя также пострадал рогатый скот, добавили в ведомстве.

Ранее МЧС выпустило предупреждение о том, что 10 и 11 июня в Дагестане пройдут ливни с грозами, градом и ветром с порывами до 17 м/с.

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Фото:СК РФ

В конце мая двое россиян застряли в машине в Таджикистане из-за селя, который также спровоцировали сильные дожди. Мужчину и женщину спасли сотрудники местной дорожной службы. На фоне непогоды в республике также произошли землетрясения, оползни и камнепады.

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Теги
Дагестан сель ребенок

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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