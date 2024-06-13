Путин и глава Ирана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте
Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с вице-президентом Ирана — главой исполнительной власти Исламской Республики Мохаммадом Мохбером предстоящее сотрудничество стран, сообщила пресс-служба Кремля. Мохбер после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси получил полномочия главы государства.
Собеседники выразили «заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта».
Кроме того, Путин и Мохбер затронули вопросы взаимодействия на международной арене, в частности в связи с текущим российским председательством в БРИКС, куда Иран вступил 1 января 2024 года.
Мохбер поздравил россиян с прошедшим накануне Днем независимости и поблагодарил за поддержку в «непростой для Исламской Республики Иран период после трагической гибели президента Эбрахима Раиси».
Путин в свою очередь поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам и просил передать самые добрые пожелания верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Али Хаменеи.
Для того чтобы провести эти международные переговоры, Путину пришлось сократить свое присутствие на заседании Совета по науке и образованию. Как затем пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, этот телефонный разговор был заранее запланирован, однако сдвинулся график работы на день. «Как правило, удается с коллегами согласовать сдвижку минут на пять», — добавил Песков.