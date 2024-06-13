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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Путин и глава Ирана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Мохаммад Мохбер
Мохаммад Мохбер (Фото: офис президента Ирана / WANA / Reuters)

Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с вице-президентом Ирана — главой исполнительной власти Исламской Республики Мохаммадом Мохбером предстоящее сотрудничество стран, сообщила пресс-служба Кремля. Мохбер после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси получил полномочия главы государства.

Собеседники выразили «заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта».

Кроме того, Путин и Мохбер затронули вопросы взаимодействия на международной арене, в частности в связи с текущим российским председательством в БРИКС, куда Иран вступил 1 января 2024 года.

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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Мохбер поздравил россиян с прошедшим накануне Днем независимости и поблагодарил за поддержку в «непростой для Исламской Республики Иран период после трагической гибели президента Эбрахима Раиси».

Путин в свою очередь поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам и просил передать самые добрые пожелания верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Али Хаменеи.

Для того чтобы провести эти международные переговоры, Путину пришлось сократить свое присутствие на заседании Совета по науке и образованию. Как затем пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, этот телефонный разговор был заранее запланирован, однако сдвинулся график работы на день. «Как правило, удается с коллегами согласовать сдвижку минут на пять», — добавил Песков.

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Теги
Персоны
Владимир Путин Иран двусторонние отношения энергетика транспорт
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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