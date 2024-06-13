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Общество ,  
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«Это все конъюнктура»: Путин рассказал, кем хотят быть школьники

Путин рассказал, кем хотят стать современные старшеклассники
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Современные старшеклассники хотят стать блогерами, а не учеными, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию, фрагмент которого опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

По словам главы государства, директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников рассказал ему о проведенном исследовании в школах.

«Большинство учеников старших классах — кем хотят быть?» — обратился он к Трубникову. «Блогерами», — ответил тот.

«Блогерами хотят быть, не учеными», — с сожалением продолжил Путин. В то же время он убежден, что такая ситуация — «конъюнктура сегодняшнего дня». «И понятно — позавчера еще хуже было, неизвестно кем — то есть известно кем! — хотели быть», — добавил президент.

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В то же время, по словам Путина, интерес у молодежи к высшему образованию растет: «Мы это знаем, это статистика». «Эти тренды и эти тенденции нужно поддержать», — подчеркнул российский президент.

Ранее он сообщал, что десять лет назад, «по-моему, 50% выпускников считали, что они должны получить высшее образование, сейчас — 70 с лишним».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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