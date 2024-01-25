Путин назвал выпускникам способ повысить зарплату

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Наличие высшего образования дает россиянам «определенные преимущества», в том числе по размеру зарплаты. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Доме студента Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта.

«Есть такая премия, считается премией за образование: если у человека есть высшее образование, то работодатель сразу планочку поднимает», — сказал Путин.

По его словам, в стране растет интерес к высшему образованию: «Лет десять назад, по-моему, 50% выпускников считали, что они должны получить высшее образование, сейчас — 70 с лишним». Количество родителей, считающих, что их ребенок должен получить высшее образование, также выросло, сказал он.

Президент считает, что такой тенденции способствует политика государства. «Мы постоянно увеличиваем количество бюджетных мест», — отметил он. По мнению Путина, постоянное повышение уровня своего образования должно стать нормой для россиян, независимо от того, какую профессию они выбрали.

В июне 2022 года все российские вузы исключили из Болонской системы, которая в том числе предусматривала взаимное признание странами-участницами дипломов друг друга и обмен между преподавателями и студентами. Одной из причин для этого называлась поддержка военной операции на Украине ректорами и руководителями образовательных организаций.

В мае 2023 года Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в шести вузах страны, в том числе в БФУ им. И. Канта. Он предусматривает базовый (срок обучения от четырех до шести лет) и специализированный (срок обучения от одного года до трех лет) уровни высшего образования, а также один уровень профессионального образования в виде аспирантуры.