 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин назвал выпускникам способ повысить зарплату

Путин заявил о росте желающих получить высшее образование до 70%
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Наличие высшего образования дает россиянам «определенные преимущества», в том числе по размеру зарплаты. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Доме студента Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта.

«Есть такая премия, считается премией за образование: если у человека есть высшее образование, то работодатель сразу планочку поднимает», — сказал Путин.

По его словам, в стране растет интерес к высшему образованию: «Лет десять назад, по-моему, 50% выпускников считали, что они должны получить высшее образование, сейчас — 70 с лишним». Количество родителей, считающих, что их ребенок должен получить высшее образование, также выросло, сказал он.

Минобрнауки предложило разделить магистратуру на два направления
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент считает, что такой тенденции способствует политика государства. «Мы постоянно увеличиваем количество бюджетных мест», — отметил он. По мнению Путина, постоянное повышение уровня своего образования должно стать нормой для россиян, независимо от того, какую профессию они выбрали.

В июне 2022 года все российские вузы исключили из Болонской системы, которая в том числе предусматривала взаимное признание странами-участницами дипломов друг друга и обмен между преподавателями и студентами. Одной из причин для этого называлась поддержка военной операции на Украине ректорами и руководителями образовательных организаций.

В мае 2023 года Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в шести вузах страны, в том числе в БФУ им. И. Канта. Он предусматривает базовый (срок обучения от четырех до шести лет) и специализированный (срок обучения от одного года до трех лет) уровни высшего образования, а также один уровень профессионального образования в виде аспирантуры.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин высшее образование студенты образование
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Минобрнауки рассказали, как изменятся цены на обучение в вузах
Общество
В Рособрнадзоре не исключили появления ЕГЭ по арабскому языку
Общество
Минюст предложил повысить требования к уровню образования адвокатов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 16:30
Bitwise первой раскрыла адрес резервов спотового биткоин-ETF Крипто, 18:50
Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России Политика, 18:45 
Путин пообещал дальнейшее повышение минимальной зарплаты Экономика, 18:39
Путин поддержал идею ограничить льготы на перелеты в Калининград Общество, 18:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:32
Новостройки, которые выделяются: где найти дома с особенным дизайном РБК и ПИК, 18:30
Вторая попытка для «Делимобиля»: что важно знать о первом IPO 2024 года Pro, 18:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
МИД Украины раскритиковал HBO за съемки Милоша Биковича в сериале Технологии и медиа, 18:18
Trend сообщил о планах Азербайджана выйти из Совета Европы Политика, 18:06
Биограф Зеленского рассказал о совете создать правительство в изгнании Политика, 17:55
Что происходит с кожей после 35 лет и как ей помочь РБК и Вирсавия, 17:55
Адвокат подтвердил возбуждение дела после гибели кота Твикса Общество, 17:45
США решили поменять формат военного присутствия в Ираке Политика, 17:45
Токаев признал неготовность экстренных служб Алма-Аты к землетрясению Политика, 17:41