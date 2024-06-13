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Общество ,  
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Бывшую главу ХМАО наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Бывшую главу ХМАО Комарову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Наталья Комарова
Наталья Комарова (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил бывшую главу Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову ́орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Орден Комаровой присудили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отставку
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Наталья Комарова

Она возглавляла ХМАО 14 лет и объявила об отставке в конце мая 2024 года. Губернатор также поблагодарила Путина за оказанное доверие и поддержку, жителей региона — «за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине». Она была последней женщиной-губернатором в России.

Исполняющим обязанности губернатора ХМАО стал мэр Тюмени Руслан Кухарук. Позднее он сообщил, что Комарова перейдет на работу в Совет Федерации.

В октябре 2023 года на Комарову написал жалобу тюменский общественник Юрий Рябцев после ее слов о «нежелании войны». Соответствующее заявление та сделала на встрече с жителями Нижневартовска. В правительстве региона сообщили, что слова чиновницы были вырваны из контекста. В июне суд Нижневартовска отказался привлекать экс-губернатора по статье о дискредитации армии.

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Теги
ХМАО награда губернатор ХМАО Наталья Комарова

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