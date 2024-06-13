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Новые законы в России ,  
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В Думу внесли проект об оповещении россиян об оформленных на них номерах

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект, который позволит оповещать российских абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в телеграм-канале.

В разработке документа также участвовал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Авторы предлагают внести изменения в законы «О связи» и «Об осуществлении идентификации физлиц».

«Абонент получит оповещение <...> о заключении нового договора и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал. Таким образом, существенно сократится количество сим-карт, полученных мошенническим путем», — написал Пискарев.

Кроме того, документ предусматривает более строгие требования к регистрации сим-карт иностранцами. Мигранты смогут заключить договор о связи только при очном посещении офиса оператора связи — в документ также впишут код идентификации устройства, для которого покупают сим-карту. Также приезжим запретят оформлять более десяти абонентских номеров на одного человека.

Власти задумались о продаже сим-карт россиянам по биометрии
Технологии и медиа
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мигрантов обяжут проходить идентификацию с использованием биометрических данных при покупке сим-карты. При вступлении нового закона в силу операторы должны будут перезаключить договоры с иностранцами до 1 марта 2025 года. По словам автора инициативы, за нарушение новых правил будет установлено административное наказание.

«Предложенные меры послужат в том числе укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников», — считает Пискарев.

Минцифры предложило штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам
Общество
Фото:РИА Новости

Ограничения для иностранцев в приобретении сим-карт в апреле 2024 года предложило Минцифры. Согласно инициативе ведомства, иностранцев и лиц без гражданства следует обязать покупать сим-карты только с помощью биометрии в официальных салонах связи или точках продаж. Действующие договоры на оказание услуг связи необходимо будет переоформить в соответствии с новыми правилами до 1 марта 2025 года.

В мае в Министерстве цифрового развития предложили ввести штрафы для юридических лиц до 2 млн руб. за нарушение требований к оказанию услуг мобильной связи иностранцам и лицам без гражданства. В ведомстве предложили внести изменения в ч. 6 ст. 13.29 Кодекса об административных правонарушениях. По новым правилам штрафы для должностных лиц составят от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

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Теги
иностранцы сим-карты мобильная связь Госдума

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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