Украинцев обязали вернуться из-за границы для постановки на воинский учет
Снятых с воинского учета в связи с выездом за границу на срок более трех месяцев граждан Украины обязали вернуться в страну. Об этом говорится в постановлении на сайте украинского кабмина. Документ вносит изменения в порядок организации и ведения учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Мужчины должны лично прибыть в территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Вернуться домой и снова встать на воинский учет украинские граждане должны в течение 30 дней — постановление начало действовать с 16 мая.
Украинцев, которые покинут страну после вступления постановления в силу, не будут снимать с воинского учета.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, документ вступил в силу с 18 мая. Он устанавливает новые требования к военнообязанным. В частности, законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе.
Возраст, в котором человек подпадает под мобилизацию, снизили с 27 до 25 лет. Вместе с тем теперь во время военного положения нельзя будет мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу. Возможность демобилизации законом не предусмотрена.
В апреле МИД Украины временно запретил большинство консульских услуг для мужчин призывного возраста, которые находятся за границей. С 23 апреля они могут лишь оформлять документы для возвращения в страну.
Кроме того, в стране утвердили новые правила вручения повесток. Отправленный по почте документ будет считаться врученным, даже если военнообязанный отсутствовал по этому адресу. Он также будет считаться уведомленным, если откажется получить повестку.
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