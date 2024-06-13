Пушилин: два журналиста НТВ получили минно-взрывные травмы при обстреле

Пушилин рассказал о характере травм раненных при обстреле журналистов НТВ

Валерий Кожин и Алексей Ивлиев (Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС)

Журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин получили минно-взрывные травмы при обстреле Никитовского района Горловки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния», — написал Пушилин.

Сотрудники телеканала НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин — попали под обстрел в поселке Гольмовский 13 июня. Оба получили тяжелые ранения, также в результате атаки пострадал офицер сопровождения. По данным ТАСС, раненые впали в кому, их оперируют.

10 июня в Шебекино Белгородской области на мине подорвались трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия-24». Оператора телеканала доставили в тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ, журналист получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.