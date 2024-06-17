Юристы указали на противоречия в идее разрешить скорым таранить машины

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Предложение разрешить скорой помощи таранить машины-помехи противоречиво с точки зрения закона, заявили опрошенные РБК юристы.

Речь идет о предложении министру здравоохранения Михаилу Мурашко не наказывать сотрудников скорой помощи, которые прибегают к тарану автомобилей-помех при исполнении своих обязанностей в случае крайней необходимости. С таким предложением 10 июня выступил сенатор Айрат Гибатдинов. По словам Гибатдинова, его обращение связано с инцидентом в Санкт-Петербурге, когда жительница города около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, в котором находился больной ребенок. Тема ужесточения ответственности за перекрытие проезда машинам оперативных служб поднималась и раньше. В январе 2017 года случился скандал после того, как на Камчатке врачи скорой помощи не успели спасти больного из-за перекрывшего дорогу водителя. Однако предложения разрешить скорым таранить машины-помехи, как подчеркивал официальный представитель министерства Олег Салагай, исходили от общественности, а не от ведомства.

С точки зрения ПДД водитель скорой помощи и так не нарушает правил дорожного движения, если при крайней необходимости совершает наезд на автомобиль-помеху, рассказал РБК Игорь Семеновский, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве.

«В настоящее время с точки зрения ПДД, п. 3.2., при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. В соответствии с п. 3.3. ПДД, приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости. Таким образом, при обычных условиях и прочих равных водитель скорой помощи не нарушает правил дорожного движения, если он при объективной необходимости и потребности проезда совершает наезд на иное транспортное средство, если исполнить служебные обязанности по-другому не было возможности», — рассказал он.

С другой стороны, в соответствии с гл. 8 ПДД любой водитель при выполнении маневров должен убедиться в их безопасности, напомнил Семеновский. «В этом состоит внутреннее противоречие, так как подобный проезд скорой через автомобиль-препятствие не всегда может быть безопасен. Хотя с большей долей вероятности виновными в нарушении ПДД водители автомобилей скорой помощи в таких случаях, как правило, не будут; данный вопрос было бы логично, хотя и крайне сложно, урегулировать нормативно», — добавил он.

Для решения этой проблемы требуется целый комплекс законодательных действий, согласился управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев.

«Автомобилям-помехам, как и самим автомобилям скорой помощи, будут причиняться повреждения, которые, естественно, повлекут за собой материальный ущерб. И кто его будет в таких случаях возмещать, так как страховки действовать при таких обстоятельствах не будут?» — задался вопросом эксперт.

По его словам, норма о крайней необходимости и так установлена статьями Кодекса об административных правонарушениях, Гражданского и Уголовного кодексов России.

Кроме того, подчеркнул Репринцев, неизвестно, не приведет ли новая норма к злоупотреблениям со стороны водителей скорых. Он подчеркнул, что в подобных случаях очень важно оперативное и эффективное реагирование сотрудников правоохранительных органов.

В то же время Репринцев назвал предложения Гибатдинова об ужесточении наказания за воспрепятствование оказанию медицинской помощи «абсолютно справедливыми и правильными».

«Штраф здесь однозначно необходимо кратно увеличивать. Помимо этого, считаю, что стоит существенно увеличить размер штрафа по ч. 2 ст. 12.17 КоАП о непредоставлении преимущества в движении автомобилям скорой помощи с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом», — заявил эксперт.

Хоть эта статья и предусматривает лишение прав, в реальности такая мера наказания применяется очень редко.

Кроме того, по словам Репринцева, особое внимание законодателей заслуживает ст. 124.1 Уголовного кодекса. Она предусматривает ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, однако вероятность наказания в виде реального лишения свободы крайне низка, почти всегда суд назначает штраф.