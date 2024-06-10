Сенатор предложил разрешить скорой помощи таранить машины-помехи

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Сенатор Айрат Гибатдинов предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко не наказывать сотрудников скорой помощи, которые прибегают к тарану автомобилей-помех при исполнении своих обязанностей в случае крайней необходимости.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращение сенатора, которое есть в распоряжении агентства.

Гибатдинов пояснил, что его обращение связано с инцидентом в Санкт-Петербурге, когда жительница города около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, в котором находился больной ребенок.

Чиновник также обратился к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с просьбой ужесточить наказание за воспрепятствование оказанию скорой медицинской помощи.

Он предложил ввести возможность лишения прав за создание помех для медиков, а также включить в экзамен по вождению упражнение для проверки реакции на транспортное средство с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

«В случае если водитель отказывается содействовать скорой помощи, сотрудники фактически ничего не могут сделать, кроме как пытаться призвать к совести. Это абсолютно недопустимо», — сказал Гибатдинов.

РБК обратился с запросами в Минздрав и ГИБДД.

Сейчас в России действует ст. 6.36 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи в виде наложения административного штрафа в размере до 5 тыс. руб.

В марте 2024 года депутат, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил внести в Госдуму законопроект, который разрешит водителям машин скорой помощи и пожарных таранить неправильно припаркованные автомобили.

Колунов также предложил оснастить автомобили экстренных служб силовыми бамперами.

По его словам, необходимо разработать новый механизм страхования гражданской ответственности сотрудников экстренных служб в случае причинения ими вреда в состоянии крайней необходимости.