В Рио-де-Жанейро сообщили об эпидемии лихорадки денге

В Рио-де-Жанейро накануне начала карнавала началась эпидемия лихорадки денге, сообщил глава секретариата здравоохранения города Даниэль Соранц, передает G1.

«Мы побили рекорд по количеству госпитализаций из-за лихорадки денге в истории муниципалитета: только в январе в больницах оказалось 362 человека», — сказал он.

Соранц отметил, что рост заболеваемости обычно приходится на период с марта по май. «Рост числа заболевших в начале января усиливает нашу обеспокоенность», — добавил он.

По данным Минздрава, в Рио-де-Жанейро за январь 2024 года зафиксировали свыше 10 тыс. случаев заболевания. За 2023 год в городе зарегистрировали 22,9 тыс. случаев лихорадки денге, подчеркнули в ведомстве.