В Рио-де-Жанейро сообщили об эпидемии лихорадки денге
В Рио-де-Жанейро накануне начала карнавала началась эпидемия лихорадки денге, сообщил глава секретариата здравоохранения города Даниэль Соранц, передает G1.
«Мы побили рекорд по количеству госпитализаций из-за лихорадки денге в истории муниципалитета: только в январе в больницах оказалось 362 человека», — сказал он.
Соранц отметил, что рост заболеваемости обычно приходится на период с марта по май. «Рост числа заболевших в начале января усиливает нашу обеспокоенность», — добавил он.
По данным Минздрава, в Рио-де-Жанейро за январь 2024 года зафиксировали свыше 10 тыс. случаев заболевания. За 2023 год в городе зарегистрировали 22,9 тыс. случаев лихорадки денге, подчеркнули в ведомстве.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В отдельных случаях заболевание может перетечь в тяжелую форму, приводящую к кровотечению и падению кровяного давления до опасно низких значений.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году