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В Рио-де-Жанейро сообщили об эпидемии лихорадки денге

Минздрав Рио-де-Жанейро: в городе началась эпидемия лихорадки денге

В Рио-де-Жанейро накануне начала карнавала началась эпидемия лихорадки денге, сообщил глава секретариата здравоохранения города Даниэль Соранц, передает G1.

«Мы побили рекорд по количеству госпитализаций из-за лихорадки денге в истории муниципалитета: только в январе в больницах оказалось 362 человека», — сказал он.

Соранц отметил, что рост заболеваемости обычно приходится на период с марта по май. «Рост числа заболевших в начале января усиливает нашу обеспокоенность», — добавил он.

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Фото:Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным Минздрава, в Рио-де-Жанейро за январь 2024 года зафиксировали свыше 10 тыс. случаев заболевания. За 2023 год в городе зарегистрировали 22,9 тыс. случаев лихорадки денге, подчеркнули в ведомстве.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В отдельных случаях заболевание может перетечь в тяжелую форму, приводящую к кровотечению и падению кровяного давления до опасно низких значений.

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Теги
Рио-де-Жанейро Бразилия лихорадка Денге эпидемия
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