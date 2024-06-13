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Политика ,  
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В Аргентине во время беспорядков из-за реформ задержали более 30 человек

В Буэнос-Айресе задержали более 30 протестующих против реформ Милея
Фото: Mariana Nedelcu / Reuters
Фото: Mariana Nedelcu / Reuters

В Буэнос-Айресе произошли массовые беспорядки во время протестной акции против реформ президента Хавьера Милея, полиция задержала не менее 30 участников столкновений, передают El Pais и TN.

Беспорядки произошли 12 июня на площади перед зданием Национального конгресса в день, когда пакет спорных законопроектов должен был рассматривать Сенат (верхняя палата парламента). По информации El Pais, у здания собрались тысячи человек.

Сначала акция была мирной, но затем протестующие начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью. Тогда в происходящее вмешалась полиция. TN утверждает, что силовики применили против собравшихся слезоточивый газ и открыли стрельбу резиновыми пулями. К ночи на 13 июня демонстрацию постепенно удалось разогнать.

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Фото:Martin Villar / Reuters

По сведениям El Pais, в ходе столкновений были задержаны не менее 30 человек, десятки получили ранения. TN сообщает о 33 задержанных; по данным канала, двоих из них задержали при попытке угнать машину.

Сенат, несмотря на протесты, в целом одобрил «Закон об основах», против которого выступали собравшиеся. Документ направлен на дерегулирование экономики. Оппозиция полагает, что единственными выгодоприобретателями от него станут экономические монополии, а общее положение населения ухудшится.

Администрация Хавьера Милея назвала протестующих террористами и обвинила их в попытке устроить в стране государственный переворот.

Массовые протесты в Аргентине против реформ Милея продолжаются несколько месяцев. Депутаты конгресса считают отдельные реформы избранного президента неконституционными. Милей, несмотря на протесты, пообещал не отступать от своего предвыборного обещания встряхнуть экономику страны, контролируемую государством.

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Теги
Аргентина Буэнос-Айрес массовые беспорядки Хавьер Милей реформы задержания

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