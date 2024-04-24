В Аргентине 800 тыс. человек вышли на протест против реформы образования

Фото: Martin Villar / Reuters

На площади Мая в Буэнос-Айресе собралось 800 тыс. протестующих против реформы образования в Аргентине, сообщает газета Pagina 12 со ссылкой на подсчеты организаторов. На протест вышли студенты государственных университетов в защиту бесплатного высшего образования.

Как пишет издание, протест «превзошел все ожидания и прогнозы организаторов», поскольку люди заполонили все улицы от конгресса до площади Мая. Акция стала «праздничной» и «разнородной», в ней «пересеклись поколения, социальная и партийная принадлежность». Суммарно по всей Аргентине вышли на протест более 1 млн человек.

«Мы защищаем доступ к государственному высшему образованию, потому что мы имеем на него право. Мы верим в уравнивающую способность бесплатного государственного образования», — заявил президент Аргентинской федерации университетов Пьер Фернандес де Пикколи. Он отметил, что все проблемы, которые есть в отрасли образования, решаются за счет увеличения инвестиций в науку и технологии.

Одна из реформ, предложенных президентом Хавьером Милеем, сокращает государственное финансирование системы образования.

В декабре 2023 года Милей утвердил 300 экономических реформ в Аргентине. Среди них — отмена правил, препятствующих приватизации публичных компаний, и закон об аренде, запрещающий сдавать квартиры на срок менее трех лет. Президент подчеркнул, что подписанный указ — «первый шаг» в запланированных им реформах.