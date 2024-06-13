В Сиэтле в здание ФБР ворвалась вооруженная женщина, ее задержали

В Сиэтле в здании ФБР задержали вооруженную женщину

В здание Федерального бюро расследований (ФБР) в американском городе Сиэтле (штат Вашингтон) проникла вооруженная женщина, забаррикадировалась и около часа не сдавалась, сообщает телеканал Fox13.

Инцидент произошел днем 12 июня.

Правоохранители вели с женщиной переговоры около часа, прежде чем группа спецназа провела операцию по задержанию. В результате происшествия никто не пострадал.

Личность женщины не раскрывается, о ее мотивах неизвестно.

В апреле автомобиль протаранил ворота штаб-квартиры ФБР в Атланте. Водитель попытался проехать к зданию за машиной, которой въезд был разрешен, однако сотрудники ведомства остановили автомобиль с помощью подъемных заграждений. Тогда мужчина вышел из машины, чтобы пройти в здание пешком, но его задержали агенты ФБР.

Задержанного передали полиции, которая его арестовала и направила в больницу для психиатрической экспертизы.