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Автомобиль протаранил КПП у штаб-квартиры ФБР в Атланте

Машина протаранила КПП у штаб-квартиры ФБР в Атланте, подозреваемого задержали

Автомобиль протаранил ворота у штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) в Атланте (штат Джорджия, США), передает Fox News.

Как сообщает телеканал со ссылкой на ведомство, машина протаранила ограждение у подъезда к зданию, предназначенного для сотрудников. Инцидент произошел около 12:00 1 апреля (19:00 мск).

Прежде, чем протаранить ворота, автомобиль попытался проследовать через них к зданию за машиной, которой был разрешен въезд, сообщили в ФБР. Однако сотрудники ведомства остановили его с помощью подъемных заграждений.

Тогда водитель вышел из автомобиля и вновь попытался попасть в здание службы. Он был задержан агентами ФБР, которые ехали в первой машине, им помогли двое других коллег.

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Фото:George Frey / Getty Images

Впоследствии подозреваемого передали полиции, которая арестовала его. Мужчину отвезли в больницу для проведения психиатрической экспертизы и медосмотра. Его мотивы пока не установлены.

По данным Fox News Atlanta, машину уже отбуксировали со въезда. Как сообщили каналу чиновники, пострадавших при инциденте нет.

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В середине марта в учебном центре ФБР в Калифорнии произошел взрыв, в результате пострадали 16 человек. Инцидент произошел во время совместных учений саперов и спецназа, утверждал CBS News. Представитель ФБР Лора Эймиллер, в свою очередь, сообщила, что в центре, где прогремел взрыв, учат обращаться с огнестрельным оружием, проводят квалификационные тесты для ФБР и местных правоохранительных органов. Никто из сотрудников ведомства, по ее словам, не пострадал.

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