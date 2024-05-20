Вооруженные грабители обстреляли машины двух футболистов «Марселя»
Камерунские футболисты «Марселя» Жан Онана и Фарис Мумбанья подверглись вооруженному нападению возле тренировочной базы, сообщает RMC Sport.
Футболисты в ночь на понедельник забрали с базы свои машины после возвращения из Гавра. Целью нападавших, вероятно, были автомобили, но игрокам удалось уйти от преследователей на высокой скорости.
Позднее полиция нашла на одной машине два пулевых отверстия, а на другой — еще одно.
Мумбанья и Онана не пострадали, но испытали шок.
Еще один футболист «Марселя», Бамо Мейте, в это время покидал базу на клубной машине, на него нападать не стали.
Онана 24 года, он играет за «Марсель» в аренде из турецкого «Бешикташа», в этом сезоне забил один гол в 14 матчах за французскую команду.
Мумбанье 23 года, на его счету четыре гола в 20 матчах.
Онана сыграл десять матчей за сборную Камеруна, Мумбанья — шесть.
«Марсель» завершил чемпионат Франции на восьмом месте.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования