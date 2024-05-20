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Вооруженные грабители обстреляли машины двух футболистов «Марселя»

RMC Sport: вооруженные грабители обстреляли машины футболистов «Марселя»
Жан Онана и Фарис Мумбанья возвращались с базы на своих машинах, когда на них напали грабители, но футболистам удалось оторваться от них. Позднее на обоих автомобилях нашли пулевые отверстия
Фарис Мумбанья
Фарис Мумбанья (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Камерунские футболисты «Марселя» Жан Онана и Фарис Мумбанья подверглись вооруженному нападению возле тренировочной базы, сообщает RMC Sport.

Футболисты в ночь на понедельник забрали с базы свои машины после возвращения из Гавра. Целью нападавших, вероятно, были автомобили, но игрокам удалось уйти от преследователей на высокой скорости.

Позднее полиция нашла на одной машине два пулевых отверстия, а на другой — еще одно.

Мумбанья и Онана не пострадали, но испытали шок.

Еще один футболист «Марселя», Бамо Мейте, в это время покидал базу на клубной машине, на него нападать не стали.

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Онана 24 года, он играет за «Марсель» в аренде из турецкого «Бешикташа», в этом сезоне забил один гол в 14 матчах за французскую команду.

Мумбанье 23 года, на его счету четыре гола в 20 матчах.

Онана сыграл десять матчей за сборную Камеруна, Мумбанья — шесть.

«Марсель» завершил чемпионат Франции на восьмом месте.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Франция Марсель

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Читать
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