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Технологии и медиа ,  
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В МТС сообщили о мощной DDoS-атаке, которая велась из пяти стран

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На сеть МТС была совершена самая мощная за год DDoS-атака, которая велась одновременно из пяти стран, сообщил «РИА Новости» в компании.

Хакеры атаковали сеть широкополосного доступа в интернет оператора с 20 тыс. устройств из Китая, Турции, Испании, Польши и Эквадора. Действия были направлены против более чем 500 IP-адресов. Атака продолжалась около двух часов, ее удалось отразить.

Во время DDoS-атак злоумышленники искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести из строя.

В МТС отметили, что атака была нацелена на конкретное сетевое оборудование — маршрутизатор, и могла привести к отключению интернета для пользователей оператора целого региона.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале июня сбой произошел в работе оператора связи «Билайн». На проблемы жаловались в основном пользователи из Новосибирской и Кемеровской областей и Алтайского края. Во время пика неполадок сервис Downdetector зафиксировал 900 жалоб.

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Теги
МТС DDos-атаки хакерская атака хакеры сотовые операторы

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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