Дело о крупнейших в истории России взятках поступило в суд в Балашихе

В Балашихинский городской суд поступило уголовное дело против сотрудников Следственного комитета Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко о получении взяток на рекордную сумму более $1,5 млн и 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.).

Из карточки на сайте инстанции следует, что дело зарегистрировали 10 июня.

Тамбиеву 35 лет, он майор юстиции. Ляховенко 27 лет, она лейтенант. По версии СК, она выступила сообщницей Тамбиева, которому вменяют десять эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК), четыре приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

Ляховенко обвиняют в получении одной взятки, а также превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК).

«Коммерсантъ» ранее писал, что изначально дело должны были передать в один из московских судов, но Верховный суд по просьбе Генпрокуратуры изменил территориальную подсудность. Ведомство предположило, что за длительное время работы в столичном управлении СК Тамбиев обрел связи в судейском корпусе, что лишает дело возможности объективного рассмотрения.

Следствие предполагает, что Тамбиев в 2020 году помог своему знакомому адвокату Роману Мейеру завести уголовное дело о грабеже против его клиентов — участников хакерской группировки Infraud Organization, основавших в даркнете маркетплейс Unicvv, который занимался продажей украденных данных банковских карт и номеров соцстрахования граждан США и других государств

Сначала в качестве благодарности за содействие Мейер передал Тамбиеву 500 тыс. руб., после чего получение взяток стало на поток. Следователь получал выплаты и от самих хакеров, которые передавали деньги через адвоката.

В январе 2021 года хакеров обвинили в «неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой» (ч. 2 ст. 187 УК). Дело вела Ляховенко из следственного отдела по Тверскому району, которое тогда возглавлял Тамбиев.

При обысках у обвиняемых изъяли флешки и жесткие диски с криптокошельками, на которых хранились 5212,9 биткоинов. Вместо наложения ареста на сумму Тамбиев предложил хакерам поделить ее поровну. По версии следствия, часть криптовалюты майор передал Ляховенко и своему заместителю Дмитрию Губину, которого сейчас разыскивают.

Сотрудники СК свою вину не признали. Тамбиев утверждает, что его оговорил Мейер. При обысках у майора не нашли крупных сумм наличных денег и дорогостоящего имущества.