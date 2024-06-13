В Думу внесут законопроект, запрещающий выплачивать на руки зарплату меньше МРОТ

В Думу внесут законопроект о зарплате на руки не меньше МРОТ

В Госдуму внесут законопроект, по которому сумма фактически выплачиваемой зарплаты должна быть не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

«Фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую опубликовал депутат. Там также упоминаются ситуации, при которых зарплата оказывается ниже МРОТ после того, как работник брал отпуск или больничный.

В записке отмечается, что выплата заработной платы суммой менее МРОТ наказывается административным штрафом.

По словам Нилова, в настоящее время зарплату ниже уровне МРОТ после вычета НДФЛ получают около 5 млн работников, в основном это занятые в бюджетной сфере.

С начала 2024 года МРОТ в России установлен на уровне 19 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата по итогам 2023 года составила почти 74 тыс. руб.

В конце февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тыс. руб.