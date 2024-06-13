Более 6 тыс. участников спецоперации были уволены по семейным причинам

Более 6 тыс. участников военной операции на Украине были уволены по семейным причинам, сообщила Life.ru омбудсмен Татьяна Москалькова.

По ее словам, вопрос об увольнении по таким обстоятельствам решается аттестационными комиссиями при военных комиссариатах в индивидуальном порядке.

Москалькова пояснила, что к семейным причинам относится, например, смерть жены при наличии детей или рождение ребенка-инвалида. Рассмотреть вопрос об увольнении с военной службы могут и в случае, если родителям военнослужащего необходим уход.

«Каждый раз это спор аргументов, мотивов, причин», — отметила омбудсмен.

В мае правительство поддержало законопроект, предлагающий признавать супругами граждан, отношения которых не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне боевых действий на Украине. Кабмин предложил дополнить проект положением о том, что эти лица не должны были состоять в зарегистрированном браке с кем-то еще.