Путин запретил увольнять вдов участников боевых действий

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий увольнять супругов погибших ветеранов боевых действий в течение одного года с момента смерти последних. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вводит в Трудовой кодекс статью 2641, согласно которой расторжение трудового договора с супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий по инициативе работодателя не допускается в течение одного года с момента смерти мужа или жены, если тот не вступает в другой брак.

Исключение составляют случаи, когда:

организация, где трудился сотрудник, ликвидируется, или индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность;

работник имеет дисциплинарное взыскание и при этом неоднократно не исполняет свои обязанности без уважительной причины;

допускает грубое нарушение трудовых обязанностей, например совершает хищение, прогуливает работу или приходит на рабочее место в состоянии опьянения;

работник, обслуживающий денежные или товарные ценности признается виновным в определенном действии или бездействии. Это может служить основанием для утраты доверия к нему работодателем;

занятый воспитательной работой совершает аморальный поступок, несовместимый с продолжением профессиональной деятельности;

такой работник применяет физическое и/или психическое насилие над личностью обучающегося или воспитанника;

руководитель организации или его заместители совершают однократное грубое нарушение трудовых обязанностей;

работник предоставил работодателю подложные документы при заключении трудового договора.

Документ 2 апреля поддержала Госдума, на следующий день его одобрил Совет Федерации.

Закон вступает в силу со дня опубликования.