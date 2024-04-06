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Военная операция на Украине ,  
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Путин запретил увольнять вдов участников боевых действий

Путин запретил увольнять вдов участников боевых действий в течение года
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий увольнять супругов погибших ветеранов боевых действий в течение одного года с момента смерти последних. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вводит в Трудовой кодекс статью 2641, согласно которой расторжение трудового договора с супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий по инициативе работодателя не допускается в течение одного года с момента смерти мужа или жены, если тот не вступает в другой брак.

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Общество
Фото: IMAGO / Michael Gstettenbauer / ТАСС

Исключение составляют случаи, когда:

  • организация, где трудился сотрудник, ликвидируется, или индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность;
  • работник имеет дисциплинарное взыскание и при этом неоднократно не исполняет свои обязанности без уважительной причины;
  • допускает грубое нарушение трудовых обязанностей, например совершает хищение, прогуливает работу или приходит на рабочее место в состоянии опьянения;
  • работник, обслуживающий денежные или товарные ценности признается виновным в определенном действии или бездействии. Это может служить основанием для утраты доверия к нему работодателем;
  • занятый воспитательной работой совершает аморальный поступок, несовместимый с продолжением профессиональной деятельности;
  • такой работник применяет физическое и/или психическое насилие над личностью обучающегося или воспитанника;
  • руководитель организации или его заместители совершают однократное грубое нарушение трудовых обязанностей;
  • работник предоставил работодателю подложные документы при заключении трудового договора.

Документ 2 апреля поддержала Госдума, на следующий день его одобрил Совет Федерации.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

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Персоны
Военная операция на Украине законы Владимир Путин увольнение ветераны
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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