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Политика ,  
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Уехавшая в Россию депутат победила на выборах в парламент Гамбурга

Уехавшая в Россию политик от АдГ победила на выборах в парламент Гамбурга

Бывший член фракции «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен, ранее уехавшая в Россию, победила на выборах в Гамбурге, сообщает немецкая газета Bild.

Петерсен набрала 3 460 голосов в районе Хаусбрух в Гамбурге. По оценкам Bild, этого достаточно, чтобы пройти в районное собрание.

Для объявления окончательного результата необходимо подсчитать голоса, пришедшие по почте, но они, по данным газеты, скорее всего, не изменят итога выборов в районе.

Депутат парламента Гамбурга объяснила переезд в Россию с детьми
Политика
Ольга Петерсен

По данным Bild, Петерсен родилась в Омске в 1982 году. В 1998 году вместе с семьей она переехала в Гамбург. Женщина состояла в партии «Альтернатива для Германии» и стала депутатом парламента Гамбурга. Однако в мае текущего года фракция исключила Петерсен из своих рядов.

После этого стало известно, что Петерсен вместе с тремя своими детьми переехала в Россию. Как объяснила сама депутат, она испугалась, что немецкие власти заберут у нее детей. Она также сообщила, что продолжит оставаться членом парламента Гамбурга и будет выполнять свои обязательства.

С 6 по 9 июня 2024 года проходили выборы депутатов в Европарламент. Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав 15,6% голосов. АдГ удалось обойти Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую представляет немецкий канцлер Олаф Шольц.

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Теги
Германия Гамбург депутат Выборы

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