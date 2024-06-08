Депутат парламента Гамбурга объяснила переезд в Россию с детьми

Ольга Петерсен (Фото: Frank Molter / dpa / Global Look Press)

Депутат парламента Гамбурга Ольга Петерсен переехала в Россию из Германии вместе со своими детьми, поскольку опасалась, что их изымут, пишет Bild со ссылкой на парламентария.

О переезде Петерсен вместе с тремя детьми из Германии в Россию конце мая сообщил ТАСС член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Он заявил, что немецкие органы ювенальной юстиции рассматривали вопрос об изъятии детей Петерсон: обращение в них поступило из-за присутствия депутата на выборах президента России в качестве наблюдателя, утверждал Брод.

«Я действительно вывезла своих детей из страны. Но я продолжаю оставаться членом парламента Гамбурга и буду выполнять свои обязательства в меру своих знаний и убеждений», — сказала изданию Петерсен.

Она подчеркнула, что дети являются для нее главным приоритетом. «Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и убедиться, что они остаются под моей опекой. Без детей я не вижу смысла в жизни», — добавила депутат.

По информации Bild, в социальные органы обратилась школа, где обучались дети Петерсен, поскольку у них, по мнению педагогов, наблюдались проблемы с поведением.

Петерсен — уроженка России, Bild пишет, что она родилась в Омске. Депутат переехала в Гамбург вместе с семьей в 1998 году.

Петерсен продолжает числиться депутатом парламента Гамбурга. В начале мая фракция «Альтернатива для Германии» исключила ее из своих рядов. Сейчас решается вопрос об исключении Петерсен из партии.

NDR пишет со ссылкой на представителей партийных кругов, что Петерсен уведомила АдГ о предстоящей поездке в Россию в марте. Депутат объяснила визит на родину личными причинами, однако нарушила договоренности, сказали изданию собеседники.