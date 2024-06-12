Четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка

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Во время обстрела Донецка украинскими военными пострадали четыре сотрудника МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства.

Обстрел произошел, когда пожарные тушили загоревшуюся сухую траву в Петровском районе города.

«Личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в МЧС. Пожарная машина получила «незначительные повреждения», добавили в ведомстве.

27 мая четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки дрона на город Горловка в ДНР. Сотрудники ведомства тушили пожар в частном доме, куда попал взрывоопасный предмет. В это время город повторно подвергся атаке. Всех четверых пострадавших отправили лечиться амбулаторно.