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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал о «чувстве надеги» после ночной встречи с командующими

Путин рассказал о ночной встрече с командующими группировок российских войск
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters
Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters

Президент Владимир Путин ночью 11 июня встретился с командующими группировок российских войск. Об этом сам глава государства рассказал во время общения с лауреатами госпремий в Кремле. Фрагмент его речи опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Я вчера поздно вечером, практически ночью, встречался со всеми командующими наших группировок. На меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление», — сказал Путин.

Он назвал командующих российских войск «профессионалами, отдающими полностью себе отчет в том, что они делают», несмотря на их достаточно молодой возраст.

«У нас выросла замечательная плеяда командиров — и на таком высоком уровне, и на низком. Знаете, чувство, как у нас в народе говорят, надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — подчеркнул президент.

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Владимир Путин

Тем же вечером 11 июня Путин провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих округами. Участники встречи доложили главе государства о ходе военной операции на Украине и о планах по продолжению военных действий, сообщили в Кремле.

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Владимир Путин командующие Военная операция на Украине встреча
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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