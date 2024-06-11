Путин одним указом присвоил 87 генеральских званий

Звания генерал-полковника получили заместитель начальника Генштаба ВС России Василий Трушин и начальник главного управления вооружения Анатолий Гуляев. До контр-адмирала был повышен командир Балтийской ВМБ Алексей Жовтоножко

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Президент России Владимир Путин присвоил в общей сложности 87 генеральских званий военным, росгвардейцам, сотрудникам полиции, юстиции и таможенной службы. Еще восемь адмиральских званий получили военные ВМФ России. Указ размещен на портале правовой информации.

В частности, звания генерал-полковника было присвоено заместителю начальника Генштаба ВС России Василию Трушину и начальнику главного управления вооружения Анатолию Гуляеву. Звания генерал-лейтенанта были присвоены начальнику главного управления инновационного развития Минобороны Александру Осадчуку и руководителю департамента ведомства по обеспечению гособоронзаказа Вячеславу Рыженкову.

Звание вице-адмирала присвоено врио начальника Военно-морской академии им. Александра Кузнецова Александру Карпову, а контр-адмирала — командиру Балтийской военно-морской базы Алексею Жовтоножко.

Кроме этого, повышение получили сразу два заместителя директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС): Михаил Бабич стал генерал-лейтенантом, Рамиль Сайфутдинов — генерал-майором, следует из указа.

Отдельным указом президент включил главу Минобороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России. На данный момент в состав Совета безопасности входят 30 человек, из них 12 — постоянные члены. Совет возглавляет глава государства.