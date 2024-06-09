МИД России передал ноту протеста Армении из-за визита посла в Бучу

Москва считает «недружественным шагом» визит в Бучу армянского посла Карапетяна и главы администрации ереванского округа Нор-Норк Тер-Маргаряна, заявила Захарова. Они передали гумпомощь и выразили поддержку местным властям

Министерство иностранных дел России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия направила Армении ноту протеста в связи с визитом в Бучу в Киевской области армянского посла на Украине Владимира Карапетяна и главы администрации района Нор-Норк Еревана Тиграна Тер-Маргаряна, заявила NEWS.ru представитель российского МИДа Мария Захарова, добавив, что Москва считает это «недружественным шагом».

2 июня Карапетян и Тер-Маргарян посетили Бучу и обсудили сотрудничество Нор-Норка с местными властями, сообщала администрация ереванского района в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Также они передали гуманитарную помощь, в частности лекарства. Тер-Маргарян заявил: «Мы гордимся мужеством украинского народа и всегда готовы поддержать Бучу и другие пострадавшие от военных действий общины».

«Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении», — сказала Захарова.





Она отметила, что Тер-Маргарян является соратником председателя «прозападной» партии «Республика» Арама Саркисяна. Захарова назвала прискорбным тот факт, что армянские власти солидаризируются с подобными высказываниями.

РБК направил зарос в МИД Армении.

До этого, комментируя визит Карапетяна и Тер-Маргаряна в Бучу, представитель МИДа выражала надежду, что армянская сторона передаст Москве список людей, которые, по версии Киева, там погибли. В то же время председатель парламента Армении Ален Симонян отрицал визит делегации армянского парламента в Бучу. «Никакая делегация не отправлялась в Бучу <...>. Ни один депутат от Республики Армения в Бучу не поехал», — говорил он журналистам (цитата по ТАСС).

Тер-Маргарян в ответ на заявление Захаровой о передаче ноты протеста подтвердил, что ездил на Украину как глава района Нор-Норк и член политсовета партии «Республика». Там он встретился с местными властями и армянской общиной, а в ходе визита в Бучу привез гумпомощь.

«Если нужно, я готов поехать еще раз. <...> Странно, что пресс-секретарь МИД России сначала путает НС РА (Национальное собрание Республики Армения. — РБК) с административным округом Еревана, а потом пытается вмешиваться в партийную деятельность. Партия «Республика» всегда отстаивала демократические ценности как в стране, так и за ее пределами», — написал он в Facebook.