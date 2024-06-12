В Киевской области вновь объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Тревогу объявили в регионе третий раз за сутки. Ранее сирены включали в регионе в 02:50 и в 06:14. В первый раз тревога действовала около двух часов, во второй — примерно 30 минут.

Ночью украинские агентство УНИАН и издание «Суспильне» сообщили о звуках взрывов в Киеве. Городская военная администрация предупредила о работе систем ПВО в регионе.

Утром Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе произошел пожар на промышленном объекте, в другом районе загорелось складское помещение.

В результате падения обломков были повреждены частный дом, АЗС и гараж. Пострадал один человек — он получил резаную рану ноги.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.