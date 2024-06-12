Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения.

Тревога на всей территории страны была объявлена около 03:30 мск.

Раньше, чем в других регионах, тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях. На этом фоне в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.