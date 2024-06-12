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Военная операция на Украине ,  
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения.

Тревога на всей территории страны была объявлена около 03:30 мск.

В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы
Политика

Раньше, чем в других регионах, тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях. На этом фоне в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Воздушная тревога Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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