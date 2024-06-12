В центре Москвы загорелся дом страхового общества «Россия»

Пожар площадью 80 кв. м возник в здании доходного дома страхового общества «Россия» в центре Москвы, его потушили, пострадавших нет, сообщили в МЧС. К тушению привлекли 66 специалистов

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В центре Москвы возник пожар по адресу Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС России. По этому адресу расположен один из корпусов доходного дома страхового общества «Россия», построенный в конце XIX-начале XX века. Сообщение о возгорании поступило в 6:20 мск.

«Происходит возгорание между 1-м и 2-м этажом 5-6-ти этажного административного здания. Предварительная площадь возгорания 80 кв. метров. Огнеборцы проводят работы по ликвидации тушения.

Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

О пожаре площадью 40 кв. м. до этого сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным агентства, деревянные перекрытия могут способствовать распространению огня.

К 8:29 мск возгорание удалось локализовать, сообщило МЧС. В ликвидации пожара участвуют 66 специалистов и 23 единицы техники. Спустя полчаса в МЧС сообщили, что пожар потушен. Пострадавших нет.

Доходный дом страхового общества «Россия» был построен в 1899-1902 годах. Это комплекс из двух зданий. В разные годы там жили известные деятели культуры и науки, в частности народная артистка СССР, балерина Наталья Бессмертнова, нобелевский лауреат, физик Игорь Тамм и др. Здания имеют статус объектов культурного наследия. Дома жилые, часть помещений сдается под офисы.

В середине мая в Москве загорелось двухэтажное здание администрации района Соколиная гора. В том же здании находился бар и мебельный магазин. Площадь пожара составила 800 кв. м., никто не пострадал.