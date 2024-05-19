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На востоке Москвы загорелось здание администрации района Соколиная гора

Двухэтажное торгово-офисное здание площадью 800 кв. м загорелось в районе Соколиная гора на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«На месте работают 60 специалистов и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Судя по данным панорамы Яндекс Карты и фото МЧС, огонь возник в здании по адресу Щербаковская улица, 5А. На этом месте находится администрация района Соколиная гора. Также в этом здании находится бар и мебельный магазин.

На востоке Москвы загорелось трехэтажное административное здание
Общество
Фото:АГН «Москва»

В начале мая на востоке Москвы произошел пожар в трехэтажном административно-производственном здании. Огонь возник на территории фабрики искусственного камня в Перово. В тушении задействовали 120 спасателей и 35 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

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Москва пожары МЧС

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Для сдачи в аренду

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